Truffatori in azione, due tentativi: attenzione ai finti tecnici del gas

Due tentativi di truffa nelle ultime ore a Genova, fortunatamente non andati a segno perché le vittime si sono rese conto di quanto stava accadendo e non hanno abboccato. Nelle scorse settimane la Polizia aveva fornito alcuni dati, spiegando che in città si tratta di un fenomeno purtroppo in grande espansione con una media di una truffa al giorno che va a segno tra città e provincia, più una miriade di casi che, per i motivi più disparati, rimangono solo dei tentativi.

Proprio come successo nella giornata di mercoledì 15 maggio 2024. Nel primo caso, avvenuto in mattinata, i malviventi si sono presentati alla porta di un appartamento in via Rimassa alla Foce fingendo di essere dei tecnici manutentori delle caldaie impegnati in alcuni controlli. A questo punto hanno chiesto di radunare tutti gli oggetti di valore, la persona in casa si è resa conto che stava per cadere in un tranello e ha mandato via i truffatori. Come aveva spiegato il primo dirigente della Squadra Mobile Carlo Bartelli spesso basta paventare la possibilità di una chiamata alla Polizia perché i malintenzionati si allontanino immediatamente. La donna ha poi chiamato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.

Nel secondo caso, invece, i truffatori hanno chiamato al telefono una donna residente nella zona di via Vesuvio, il tono e le richieste sono parse subito strani e così la potenziale vittima ha chiamato la Polizia per avviare gli accertamenti. Il 'modus operandi' più in voga in questo periodo è quello del finto incidente. Uno sconosciuto, di solito un italiano che parla con un linguaggio molto forbito, contatta la vittima al telefono, si qualifica come esponente delle forze dell'ordine e spiega che un parente molto prossimo ha appena causato un incidente stradale, rischiando l'arresto. In caso di abboccamento viene spiegato che passerà poco dopo un incaricato a ritirare denaro o gioielli per coprire le spese legali. In poco tempo qualcuno bussa alla porta, si fa consegnare i soldi e poi si dilegua facendo perdere le proprie tracce. Spesso i malviventi interpretano anche 'più voci' fingendosi avvocati e parenti della vittima. Il consiglio è sempre lo stesso, dichiarare di voler chiamare il numero di emergenza 112 è sempre un deterrente per far desistere i truffatori. Non esiste nessuna procedura di questo tipo, nessun appartenente alle forze dell'ordine o avvocato chiamerà mai a casa una persona chiedendo del denaro per evitare l'arresto.

