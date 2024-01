Gite in Liguria per truffare donne anziane, una coppia in carcere

I carabinieri della stazione di Serra Riccò, con il supporto dei colleghi di Pozzuoli e del personale della Polizia Penitenziaria, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di una donna di 21 anni e un uomo di 46, entrambi originari della Campania e già detenuti per altri reati. I due sono ritenuti i responsabili di alcune truffe nel territorio ligure.

Le indagini, portate avanti dai militari dell'Arma genovese con il supporto dei colleghi di Sanremo, sono partite da una truffa commessa nella mattinata del 31 ottobre 2023 a Serra Riccò, vittima una donna di 63 anni. I due presunti responsabili si sarebbero poi diretti nell'imperiese, per truffare altre due donne: una di 87 anni a Sanremo e una di 77 a Ceriana.

Abbastanza noto il 'modus operandi': un complice della coppia contattava telefonicamente le vittime e, dopo essersi qualificato come 'Maresciallo dei Carabinieri', comunicava che un parente aveva avuto un incidente stradale con gravi conseguenze e che era necessaria una cospicua somma di denaro che sarebbe stata ritirata poco dopo da un incaricato. Le anziane erano cadute nel tranello consegnando anche oro e preziosi per il valore totale di circa seimila euro, oltre a tremila euro in contanti. I due truffatori si erano poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Grazie all'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza, alle testimonianze e all'analisi dei tabulati telefonici i carabinieri sono riusciti a identificare i malviventi e poi a rintracciarli. Erano già finiti in carcere e detenuti tra Poggioreale a Napoli e Pozzuoli per una truffa commessa a Sant'Olcese.

