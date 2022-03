L'uomo che viveva senza pagare nulla: treni, alberghi e internet point

Sostituzione di persona, truffe e rapine tra Torino, Savona e Genova. Dopo oltre tre anni è stato rintracciato e arrestato a Milano dai carabinieri del nucleo investigativo genovese un 50enne, era ricercato e doveva scontare condanne per circa cinque anni di carcere.

L'uomo in passato aveva truffato una trentina di alberghi tra Albenga, Torino, Aosta, Vercelli, Savona e Genova. In circa sette mesi, in 35 alberghi per un totale di 110 notti consecutive, aveva dormito e mangiato gratis per poi sparire nel nulla. Non avendo un lavoro e nemmeno un posto dobve andare a dormire si fingeva un dirigente di albergo e scriveva via mail agli hotel da internet point che gli facevano credito, concordando soggiorni tra i dieci e i quindici giorni con pagamento al termine della permanenza. Puntualmente spariva un paio di giorni prima del check-out allontanandosi dalle strutture e facendo perdere le proprie tracce. Si spostava abitualmente in treno senza pagare e anche qui collezionava decine di multe non pagate.

Tra gli altri episodi a suo carico anche il furto di un portafoglio, contenente una discreta somma di denaro, durante la festa di compleanno di un amico nel 2015. In quell'occasione aveva narcotizzato il malcapitato l'aiuto di una donna che gli aveva offerto una bevanda.

Nel suo periodo di permanenza a Genova, utilizzando una fotocopia di una carta d’identità con i dati di un’altra persona e la sua foto, aveva indotto più volte all'errore alcuni centri religiosi che lo avevano ospitato e gli avevano dato da mangiare.

Le indagini condotte dai militari della terza sezione del nucleo investigativo hanno accertato che l'uomo si era poi spostato da Genova a Milano e aveva trovato ospitalità in un centro religioso dopo aver dormito in alloggi temporanei. Al momento del controllo e del fermo, avvenuto nella zona della fiera di Milano, riferiva immediatamente di essere ricercato senza fare alcuna resistenza e, dopo le formalità di

rito, veniva associato nel carcere di Bollate.