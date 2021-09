Compra scheda video online, studente truffato per 300 euro

Ha acquistato una scheda video ma non ha potuto inserirla nel suo pc perchè è stato truffato.

Brutta avventura per uno studente genovese che, dopo aver versato 300 euro a un venditore online di componenti hardware, non ha ricevuto il pezzo richiesto per il suo computer.

Il giovane si è rivolto ai carabinieri di San Martino che, dopo le indagini, hanno identificato e denunciato per truffa, un 30 enne censurato di Trieste.