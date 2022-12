Sacchetti a domicilio, Amiu: "Attenzione è una truffa"

Sedicenti incaricati del Comune si presentano alla porta dei genovesi con la scusa di distribuire i sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Si tratta di una truffa e l'Amiu invita alla prudenza.

Con un appello diffuso mezzo stampa, l'ente locale mette in allerta i cittadini da eventuali raggiri ad opera di malintenzionati, che puntano ad introdursi nelle abitazioni private o a spillare denaro ai malcapitati, spacciandosi per dipendenti comunali.

"Sono giunte segnalazioni dal quartiere di Albaro di alcuni tentativi di truffa da parte di sedicenti addetti di Amiu per la consegna a pagamento di sacchetti per i rifiuti - scrivono in una nota da Amiu - informiamo che nessun nostro addetto è autorizzato a richiedere denaro o compenso di qualsiasi tipo per la consegna di sacchetti per la differenziata o altro materiale".

Per la distribuzione dei sacchetti Amiu organizza specifici eventi dove il materiale viene dato gratuitamente e nulla è dovuto da parte cittadini. L'azienda invita i cittadini a prestare la massima attenzione e, nel caso di un eventuale contatto con questi truffatori, di avvisare immediatamente le forze dell’Ordine.