Escluso dal reddito di cittadinanza perché ha la Bmw: ma gli era stata intestata a sua insaputa

Oltre il danno, la beffa. Il danno: un muratore genovese di 45 anni, rimasto fermo con i lavori durante la pandemia da covid 19, fa richiesta del reddito di cittadinanza per mantenere i suoi tre figli, ma la domanda viene respinta nonostante ci siano tutti i requisiti.

La beffa: qualche mese fa la guardia di finanza gli comunica di essere stato sottoposto a degli accertamenti e gli contesta di aver richiesto il "reddito base" pur avendo una supercar da oltre 100mila euro, una Bmw X5 M e quindi, in sostanza, di aver truffato lo Stato.

La verità è molto lontana però: l'operaio non possiede il costoso suv, ma soprattutto non ha idea di come glielo abbiano intestato e si rivolge alla polizia. Risalendo al numero di telaio, gli agenti scoprono che l'auto è stata immatricolata all'estero e che doveva transitare in Italia. E qui il padre di famiglia viene truffato: qualcuno, rubando i suoi documenti online, gli attesta la Bmw e lo incastra.

L'operaio, a cui tra l'altro risultano 5mila euro di bollo da pagare per il suv, ha chiesto la cancellazione d'ufficio del veicolo alla motorizzazione che ha verificato la sussistenza di un'intestazione fittizia. Dato che l'operazione è avvenuta attraverso false dichiarazioni e con l'utilizzo di documentazione falsa, il caso è finito in procura per ulteriori indagini.