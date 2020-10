Compra la Play 4 su internet, truffato

I carabinieri della stazione di Busalla, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per truffa in concorso un 64enne originario di Caserta e un marocchino di 39 anni, entrambi residenti in Campania.

I due, in concorso tra di loro, hanno messo in vendita su una piattaforma internet una Playstation 4, poi, mediante vari raggiri, sono riusciti a intascare la somma di 200 euro circa, senza consegnare l'oggetto.