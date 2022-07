Esami di guida superati grazie ad auricolari e microcamere: 60 indagati

Risposte suggerite tramite auricolari bluetooth e la patente di guida, pagando mille euro, era assicurata. Almeno la teoria.

I carabinieri coordinati dalla procura di Genova, nelle scorse settimane, hanno eseguito diverse perquisizioni a Pegli, nei confronti degli appartenenti ad un’associazione per delinquere dedita a truffe nel settore del rilascio delle patenti di guida. Sono indagate sessanta persone a vario titolo del locale "Pianeta rosso" e dell'autoscuola "Pegli".

Il pm Sabrina Napoleone ha però circoscritto il vertice dell’organizzazione a sette persone che avrebbero avuto l’obiettivo di far superare, dietro pagamento, l’esame teorico di scuola guida.

Il gruppo avrebbe organizzato un sofisticato sistema che consentiva, in particolare a cittadini extracomunitari senza alcuna padronanza della lingua italiana e privi delle più elementari nozioni del Codice della strada, di ottenere la patente di guida, pagando mille euro. Ma anche giovani disposti a spendere un migliaio di euro pur di avere la certezza di superare il test a crocette.

I sospettati, attraverso dispositivi tecnologici nascosti nei vestiti degli esaminandi, gli suggerivano le risposte via auricolare senza le quali non sarebbero riusciti a rispondere ai quiz e quindi a superare l’esame teorico per ottenere la patente di guida.

L’intervento ha consentito di trovare e sequestrare numerosi auricolari bluetooth miniaturizzati e microcamere, utilizzati durante gli esami di teoria sostenuti in motorizzazioni. La vestizione degli esaminandi avveniva all'interno del locale pegliese ora nel mirino degli investigatori.