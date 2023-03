Truffe online: cinque persone denunciate

Attenzione alle truffe online. Cinque le persone identificate e denunciate dai carabinieri nelle ultime ore.

La compagnia di Sestri Levante ha denunciato un 25enne con precedenti che, con uno stratagemma, è riuscito a entrare in possesso dei dati della carta di credito di un uomo di 45 anni per disporre in suo favore un bonifico di oltre 1.500 euro.

I carabinieri di Mignanego hanno invece denunciato a piede libero per truffa, ricettazione e riciclaggio in concorso 4 persone di età compresa tra i 20 e i 55 anni, due stranieri e due italiani. La vittima della truffa, un 60enne, aveva messo in vendita quattro cerchi in lega su un sito internet specializzato. Due dei truffatori lo hanno contattato dichiarandosi interessati all'acquisto. Una volta stabilito il prezzo, con un raggiro, invece di inviare il denaro si sono fatti ricaricare la PostePay di 2.000 euro, poi immediatamente girati sulle carte prepagate dei due complici. Alla fine sono spariti nel nulla. Il 60enne si è quindi rivolto alle forze dell'ordine che hanno indagato e identificato i quattro malfattori.