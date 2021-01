Compra cellulare sul web per 950 euro ma viene truffato

I carabinieri di Bolzaneto, dopo le opportune indagini, hanno denunciato a piede libero per truffa un uomo di 45 anni, di Savona, con precedenti di polizia.

Il 45enne aveva pubblicato su un sito internet specializzato un annuncio per la vendita di un telefono cellulare. All'inserzione aveva risposto un anziano genovese, versando la somma di 950 euro tramite bonifico bancario, ma lo smartphone non gli è mai stato spedito. Allora, l'uomo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare la truffa.