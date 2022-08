Truffa web: vende motore per mille euro ma dopo il pagamento si dilegua

Ha venduto un motore per auto sul web, incassando subito il pagamento, ma senza mai spedire l'oggetto dell'acquisto. Per questo, è stato denunciato per truffa.

I carabinieri della stazione di Bolzaneto hanno denunciato appunto un 35enne italiano, pregiudicato. L'uomo era riuscito a riscuotere - tramite bonifico bancario - la somma di mille euro versatagli da un genovese come corrispettivo della vendita, risultata fittizia, di un motore la cui inserzione era apparsa su un sito internet.