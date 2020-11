Vende monopattino online, intasca i soldi e sparisce: denunciato 22enne

I carabinieri della stazione di Bolzaneto, a conclusione di una rapida indagine, hanno denunciato a piede libero per truffa un 22enne pregiudicato, residente nel Crotonese.

Il ragazzo aveva messo in vendita un monopattino elettrico su un sito web specializzato in annunci: all'articolo si era interessato un genovese di 37 anni che, però, dopo aver versato la somma di 250 euro tramite ricarica su una PostePay, non si è mai visto recapitare il mezzo.

Dunque ha interessato i carabinieri, che hanno individuato l'autore della truffa.