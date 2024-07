"Sua figlia è grave in ospedale, serve denaro", torna la truffa del falso malato di covid

Non solo la truffa del falso incidente. Torna a circolare a Genova anche quella del parente malato di covid in ospedale, molto in voga negli anni passati. Continuano quindi i tentativi dei malviventi di estorcere denaro a persone fragili, molte volte anziane o sole. Nei mesi scorsi la Polizia aveva parlato di una media di un tentativo che va a segno ogni giorno, mentre sono molti di più quelli in cui le vittime, fortunatamente, non abboccano. I carabinieri nei giorni scorsi hanno anche lanciato una campagna informativa attraverso le bottiglie del latte Tigullio con i consigli per non cadere nei tranelli dei trufatori.

La truffa del figlio malato in ospedale

Una donna di 70 anni di Cornigliano ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso nella mattinata di venerdì 5 luglio 2024. Uno sconosciuto le ha detto che la figlia si trovava in ospedale per il covid in gravi condizioni e che sarebbe stato necessario versare del denaro per le cure. La donna ha tergiversato, ha fatto finta di non capire e ha chiuso la telefonata con l'intenzione di chiamare la figlia per sincersarsi delle reali condizioni. Pochi istanti dopo ha ricevuto una seconda telefonata, questa volta sul cellulare con un numero sconosciuto, la richiesta si è quindi ripetuta con toni pressanti, ma la 70enne non ha abboccato e ha tagliato il truffatore, chiamando poi la polizia, che ha avviato le indagini su quanto successo.

Il modus operandi dei truffatori

Un modus operandi molto simile a quello del finto incidente, che ha avuto tantissimi casi negli ultimi mesi e anche diversi arresti da parte di polizia e carabinieri. In questo caso uno sconosciuto, di solito un italiano che parla con un linguaggio molto forbito, contatta la vittima al telefono, si qualifica come esponente delle forze dell'ordine e spiega che un parente molto prossimo ha appena causato un incidente stradale, rischiando l'arresto. In caso di abboccamento viene spiegato che passerà poco dopo un incaricato a ritirare denaro o gioielli per coprire le spese legali. In poco tempo qualcuno bussa alla porta, si fa consegnare i soldi e poi si dilegua facendo perdere le proprie tracce. Spesso i malviventi interpretano anche 'più voci' fingendosi avvocati e parenti della vittima, nel tentativo di convincere la vittima della truffa della gravità della situazione. La vittima del raggiro viene tenuta al telefono per molto tempo, anche durante la 'visita' e il tempo necessario per consentire una fuga sicura al complice, prima che venga lanciato l'allarme. Ci sono poi altre tecniche utilizzate dai malviventi. In alcuni casi si presentano alla porta finti appartenenti alla polizia o ai carabinieri che chiedono di entrare raccontando che, nel palazzo, ci sono stati diversi episodi di furti in casa. Se l'anziano cade nel tranello rischia di trovarsi, davvero, la casa svaligiata. Tecniche simili vengono utilizzate anche con finti tecnici per la lettura del gas o addetti alle cartelle esattoriali, ci sono anche casi in cui i truffatori avvicinano le vittime in strada, con l'obiettivo di farsi poi portare in casa dopo averne carpito la fiducia.

Chiamare sempre le forze dell'ordine

Ricordiamo che non esiste nessuna procedura come quelle che vi abbiamo elencato. Nessun appartenente alle forze dell'ordine o avvocato chiamerà mai a casa una persona chiedendo del denaro per evitare arresti o denunce, tantomeno arriveranno chiamate dagli ospedali con richieste di soldi. Il consiglio è sempre lo stesso, dichiarare di voler chiamare il numero di emergenza 112 è sempre un deterrente per far desistere e fuggire i truffatori. E poi chiamare il numero unico di emergenza 112.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp