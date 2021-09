"Non mi arrivano i soldi": versa 5mila euro per un iPhone prima di accorgersi della truffa

Truffato un 20enne: ha inviato 800 euro per l'acquisto del telefono, il venditore ha risposto di non aver mai ricevuto il denaro convincendolo a versarne altro

Un 45enne di Catania è stato denunciato dai carabinieri di Sampierdarena per aver truffato un 20enne genovese.

L'uomo aveva messo in vendita su Facebook su iPhone 12 al prezzo di 800 euro. Il giovane genovese, dopo averlo contattato, ha versato la cifra per l'acquisto, ma il venditore ha risposto di non aver mai ricevuto il denaro e di riprovare a versarlo. La situazione è proseguita per diverso tempo e alla fine il genovese si è accorto della truffa dopo aver speso oltre cinquemila euro.

Il ragazzo si è quindi rivolto ai carabinieri che, dopo aver avviato le indagini, hanno rintracciato e denunciato il truffatore.