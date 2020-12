Attiva il contratto di energia elettrica ma fornisce i dati di un'altra persona per non pagare le bollette

Aveva pensato di falsificare il contratto, spacciandosi per un'altra persona, per non pagare più l'energia elettrica, ma è stato ovviamente individuato.

Così, la Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 56enne siciliano per i reati di truffa e sostituzione di persona.

Per risalire ai fatti bisogna tornare al 2018, quando un un uomo vende il suo bar di Sampierdarena al 56enne, cessando, come da prassi, tutte le utenze. A due anni dalla vendita, però, l'ex titolare si è visto recapitare un’intimazione di pagamento di ben 1500 euro per la fornitura di energia elettrica della sua vecchia attività.

Dagli accertamenti è emerso che il 56enne aveva stipulato telefonicamente un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica fornendo però il nome dell'ex proprietario, in modo da non farsi recapitare bollette intestate a lui. Tutto ciò, un mese dopo la stipula del contratto di vendita.

A questo punto all'ex proprietario non è rimasto nient'altro da fare che rivolgersi ai poliziotti del Commissariato di Sestri Ponente che hanno denunciato il 56enne per sostituzione di persona e truffa.