Versa mille euro per due gatti "Sphynx" in vendita su Facebook, ma è una truffa

Un 40enne piemontese è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Moneglia per truffa.

L'uomo aveva pubblicato un annuncio di vendita di gatti di razza "Sphynx" su Facebook ed era stato contattato da una donna originaria di Pavia intenzionata ad acquistare due animali. Al termine della trattativa la donna aveva versato mille euro su una carta PostePay intestata al venditore, che era poi sparito nel nulla.

La donna, non riuscendo a entrare in possesso degli animali acquistati, si è quindi rivolta ai carabinieri di Moneglia che sono riusciti a rintracciare il venditore denunciandolo per truffa.