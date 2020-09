Risponde a sms, fornendo credenziali del conto online: ci rimette tremila euro

Ha ricevuto un sms, che sembrava arrivasse da un istituto di credito, così si è fidato e ha risposto, fornendo le credenziali per l'accesso al suo conto online. Il mittente del messaggio, non una banca ma un truffatore, ne ha subito approfittato per fare due bonifici sulla sua carta prepagata per un importo pari a tremila euro.

A finire nei guai è stato un 63enne campano, gravato da numerosi pregiudizi di polizia anche per reati specifici di truffa. L'uomo è stato denunciato per truffa e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici dai carabinieri di San Fruttuoso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini hanno preso il via dalla querela sporta dalla vittima, un 26enne genovese.