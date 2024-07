"Suo figlio ha causato un incidente": anziana consegna ai finti carabinieri anche la fede nuziale

Non si fermano, sul territorio, i casi dei finti carabinieri che truffano le persone più vulnerabili. L'ennesimo caso nel tardo pomeriggio di martedì a Lavagna, dove una coppia ultraottantenne ha consegnato tremila euro nelle mani dei malviventi.

Il modus operandi è sempre il medesimo: i due anziani sono stati contattati da un uomo che, mentendo, si è qualificato al telefono come maresciallo dei carabinieri. "Vostro figlio ha causato un grave incidente stradale - ha detto - e lo abbiamo trattenuto nella stazione dei carabinieri di Carasco ma abbiamo bisogno che arrivi suo padre per risolvere la situazione".

Appena l'anziano è uscito di casa per recarsi in caserma, però, la moglie è stata contattata telefonicamente da un falso avvocato che le ha detto di aver bisogno di soldi per pagare il danno causato dal figlio. Poco dopo, un giovane complice, sedicente carabiniere, ha raggiunto l'abitazione e si è fatto consegnare una collana d'oro, la fede nuziale e 2.300 euro.

Nel frattempo il marito, durante il tragitto, ha incontrato una pattuglia dei carabinieri e ha riferito loro quanto accaduto: a questo punto sono immediatamente scattate le indagini. I militari di Sestri Levante, in collaborazione con quelli di Chiavari, hanno individuato l'uomo che aveva ritirato la refurtiva, un 19enne napoletano con precedenti.

Il ragazzo, una volta compiuta la truffa, aveva raggiunto in taxi la stazione della Spezia e, da qui, aveva preso un treno per Firenze. Proprio qui è stato individuato e fermato. La refurtiva - per fortuna totalmente recuperata - è stata riconsegnata all'anziana coppia che ha ringraziato i carabinieri. Stavolta, quelli veri.