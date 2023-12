"Siamo carabinieri, suo figlio ha causato un incidente": 65enne consegna ai truffatori oro e soldi

La donna, spaventata e in preda all'ansia per il figlio, ha consegnato ai falsi militari circa mezzo chilo di gioielli d'oro e 1.500 euro in contanti: "Ci servono per pagare la cauzione" le hanno raccontato i truffatori