Simulavano incidenti per gabbare l'assicurazione, tre indagati

Sono accusati di aver simulato incidenti stradali e di aver incassato i soldi dell’assicurazione.

La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati tre persone, tra cui un broker assicurativo, per truffa ai danni della compagnia Adriatic assicurazioni Spa.

Il fascicolo nasce dalla denuncia presentata nel 2022 da un'automobilista che si è vista recapitare una richiesta di risarcimento danni per un presunto incidente in corso Europa. Contattata la compagnia assicurativa, la donna scopre dell'esistenza di un documento di constatazione amichevole a sua firma e a quella di altre tre persone che dichiarano di aver subito danni alle loro auto.

Da qui partono le indagini coordinate dal pubblico ministero Francesca Rombolà. E così, attraverso le tecniche investigative classiche, ad esempio la localizzazione dei cellulari, si scopre il calderone. La polizia giudiziaria dimostra che l'incidente, con soli danni ai mezzi, che ha coinvolto gli indagati e l'ignara automobilista, era stato denunciato in corso Europa quando, in realtà, le celle di tutti e quattro i telefonini, quel giorno, erano state agganciate altrove. Si arriva alla conclusione: l'incidente è falso.

Archiviato il procedimento della donna nei confronti dei tre indagati, perché per la procura la signora non ha subito danni di rilevanza penale, la pm ha aperto un nuovo fascicolo in seguito alla querela presentata dalla Adriatic nei confronti degli stessi tre che sono ora indagati per frode assicurativa.