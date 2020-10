Paga 400 euro per il drone visto su internet, truffato

I carabinieri di Pegli, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per truffa tre persone di età compresa tra 22 e 40 anni, due dei quali con pregiudizi di polizia.

I tre avevano messo in vendita su internet un drone per un importo pari a 400 euro, poi consegnati da un 25enne genovese, che una volta versato il denaro, non ha ricevuto l'oggetto acquistato.