«Sono il direttore della banca, mi lasci i codici di accesso», dal conto spariscono 750 euro

Un uomo di 54 anni originario di Napoli è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Campomorone per aver truffato un giovane genovese.

Il 54enne, qualificandosi come il direttore della banca, ha contattato il giovane con un sms riuscendo poi a farsi lasciare i codici di sicurezza del conto corrente.

Successivamente ha utilizzato i codici per far sparire dal conto 750 euro. Il giocvane genovese si è quindi accorto della truffa e si è rivolto alle forze dell'ordine che, in seguito alle indagini, hanno rintracciato e denunciato il 54enne.