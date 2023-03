Truffa dei diamanti, la banca dovrà risarcire i risparmiatori

Avevano investito in diamanti ma in realtà erano pietre di tutt'altro valore. La sentenza civile in secondo grado ha confermato la responsabilità della Banca popolare di Milano ma i venticinque risparmiatori che hanno fatto ricorso in appello si sentono comunque beffati: non hanno ricevuto una valutazione economica uniforme e nessuno ha potuto avere l'intera cifra versata per acquistare i preziosi.



Secondo Furio Tuzzi, presidente nazionale di Assoutenti che era dentro il processo: "Ai risparmiatori coinvolti nella vicenda dei diamanti da investimento non interessava infatti l'affermazione teorica della responsabilità della Banca, seppur confermata anche in sede di appello con il rigetto della domanda incidentale di Bpm, ma la concreta uniformità del diritto all'integrale risarcimento”.



Secondo gli avvocati Rosanna Stifano e Luca Cesareo, che assistevano i risparmiatori, "questa sentenza presenta inoltre un grave profilo, non adeguatamente valutato dalla Corte, ovvero quello della mancata risposta alle legittime domande di risarcimento del danno causato da reato, che sarebbe stato compiuto dal personale apicale di Banco Bpm". Anche perché il processo penale a Verona viaggia verso la prescrizione.