Si ritrova intestati numeri telefonici con centinaia di euro di bolletta, indaga la polizia

Un 50enne genovese si è ritrovato a dover pagare bollette salatissime per utenze telefoniche attivate fraudolentemente a sua insaputa. Il raggiro è stato denunciato alla polizia che sta indagando sul caso.

L'uomo si è accorto dal suo estratto conto bancario che gli erano stati addebitati circa 150 euro per sette utenze di telefonia mobile. Quando è andato in banca per informarsi, si è accorto che quegli addebiti facevano riferimento a numeri di cellulare di cui non conosceva l'esistenza.

La polizia ha acquisito la copia dei contratti dai gestori telefonici e ha scoperto che in fase di attivazione qualcuno aveva esibito la fotocopia di una vecchia carta d'identità della vittima e falsificato la sua firma.

Ottenuti i tabulati telefonici, gli investigatori hanno per ora rintracciato l'utilizzatore di una delle sette utenze fraudolente, si tratta di un titolare di un negozio di telefonia del centro storico che è ora indagato dalla procura. Con molta probabilità la truffa consiste nell'attivare le schede telefoniche a ignari cittadini e poi rivenderle a malviventi che utilizzano quei numeri consapevoli di non spendere un centesimo.