Per un anno usano il 'bonus taxi' di un'anziana deceduta: denunciati amministratore, badante e suo figlio

Cosa mi succederà mai per qualche viaggio 'a babbo'? Forse hanno pensato questo le tre persone, che per circa un anno hanno utilizzavano la carta prepagata 'Bonus taxi' di un'anziana signora genovese, ormai deceduta. Il servizio messo a disposizione durante l'emergenza covid-19 dalla Regione consente spostamenti in sicurezza sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio alle persone over 75 o in appurate condizioni di fragilità.

I tre, scoperti dalla polizia locale, sono stati denunciati. Nei guai è finito un genovese, nominato amministratore di sostegno dal tribunale di Genova il 31 gennaio 2020 della signora, beneficiaria del bonus, la quale, rimasta priva di familiari, non era più in grado di provvedere a se stessa e alle sue esigenze.

Il 19 novembre 2020, Filse ha accolto la richiesta di bonus taxi presentata per conto dell'anziana signora dall'amministrazione di sostegno. Il 9 dicembre la donna è però deceduta. Ciò nonostante, due giorni dopo, l'amministratore si è recato presso uno sportello bancario per ritirare la carta prepagata.

Oltre all'amministratore hanno fruito impropriamente del servizio 'Bonus taxi' anche la badante della donna, di origini cilene, e il figlio di lei. Gli agenti sono riusciti a risalire ai loro nominativi grazie a un incrocio dei dati provenienti dai tabulati del gestore della carta con l'elenco delle utenze telefoniche da cui era stato richiesto il servizio taxi alla Cooperativa Radiotaxi Genova.

Stando a quanto rilevato, in seguito alla morte della signora, molteplici sono state le transazioni sulla carta prepagata. Tre sono le utenze cellulari individuate, i cui intestatari altri non sono che i tre indagati. Alle loro abitazioni/ufficio corrispondono invece le località in cui i servizi erano richiesti.