Truffa ai tifosi: clonati decine di biglietti per lo stadio

Prima della partita tra Sampdoria e Spezia, sono giunte una decina di segnalazioni su presunte irregolarità legate ai biglietti. In incontri precedenti, come contro Cosenza e Palermo, sono stati riportati diversi casi all'ufficio delle vendite dei biglietti.

È allarme sui biglietti clonati in occasione delle partite casalinghe della Samp: al raggiungimento dei tornelli dello stadio Luigi Ferraris, i tifosi si presentano convinti di aver la partita caricata sulla loro Samp Card, solo per scoprire che l'ingresso è stato cancellato da qualcuno da remoto. Di conseguenza, i tifosi perdono il diritto di accesso allo stadio nonostante abbiano pagato il biglietto.

Della truffa è stata informata anche la digos che è a caccia del ladro seriale. Si tratterebbe di un giovane genovese, la cui identità è nota ad alcuni tifosi che hanno acquistato i biglietti. Il maleintenzionato avrebbe comprato le partite dal sistema e successivamente le avrebbe cancellate, beffando così decine di tifosi.

Per arginare il fenomeno è stata creata una pagina Facebook per avvertire i tifosi di questa potenziale truffa. L'obiettivo principale è raccogliere il maggior numero possibile di segnalazioni per consentire alle forze dell'ordine di agire. La società Sampdoria ha le mani legate e non può muoversi con un'azione legale, ma nelle partite citate ha sempre fatto entrare i blucerchiati beffati trovandogli una sistemazione alternativa.