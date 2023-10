"Vinci 4 biglietti per l'Acquario", il ritorno della truffa sui social

A distanza di qualche mese torna la truffa che promette di regalare quattro biglietti gratuiti per visitare l'Acquario di Genova. Era già successo lo scorso mese di marzo, come raccontato da GenovaToday, la struttura gestita da Costa Edutainment, ovviamente estranea, si era rivolta alle forze dell'ordine essendo stata a sua volta truffata. Anche questa volta l'Acquario, attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, ha messo in guardia i propri visitatori e tutti i follower.

"Segnaliamo - si legge - che sta nuovamente circolando una pagina falsa che, spacciandosi per pagina ufficiale, propone la vincita di biglietti per la nostra struttura in maniera illegale e fraudolenta. Stiamo procedendo con Meta e con i nostri legali per la rimozione ed eventuali altri provvedimenti che si rendano necessari. L'Acquario di Genova non chiede mai un contributo in denaro per la partecipazione a concorsi e operazioni a premi. Vi suggeriamo di segnalare a Meta, in modo da aumentare il volume di segnalazioni, ed eventualmente di sporgere denuncia agli organi competenti. Questo il link della pagina falsa: https://www.facebook.com/acquariits".

La truffa parte con un post social in cui la pagina falsa chiede di commentare con 'buon compleanno' per avere la possibilità di ottenere in cambio quattro biglietti per l'Acquario. A tutti i partecipanti al concorso viene poi fatto credere di aver vinto i biglietti. Una volta che si entra all'interno del modulo per ottenerli il sistema chiede i dati personali e quelli della carta di credito per il pagamento di spese di spedizione. Alla fine gli ignari utenti, oltre a perdere i due euro, finiscono per ritrovarsi abbonati a costoso servizio a pagamento in abbonamento mensile.