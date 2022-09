Maxi evasione fiscale, scoperte 60 barche su cui nessuno pagava le tasse

Maxi operazione delle fiamme gialle del reparto operativo aeronavale di Genova, denominata 'Behind the flag', ovvero dietro la bandiera. Scoperte sessanta imbarcazioni da diporto del valore complessivo di oltre 18 milioni di euro immatricolate all'estero e non dichiarate al fisco.

L'intensa attività di controllo, sviluppata sull'intero litorale ligure, si è conclusa nei giorni scorsi e ha riguardato imbarcazioni da diporto di particolare pregio, che, seppur battenti bandiera estera, sono poi risultate di proprietà di cittadini italiani, che hanno omesso di segnalarne al fisco il rispettivo valore nell'annuale dichiarazione dei redditi.

Al riguardo la normativa vigente consente ai cittadini residenti in Italia di poter immatricolare le proprie imbarcazioni presso i registri dei Paesi stranieri con il conseguente contestuale obbligo di indicare il valore di ogni investimento o bene detenuto all'estero nell'apposito quadro 'Rw', così come previsto all'articolo 4 del decreto legge numero 167/1990.

I controlli dei militari hanno riguardato anche darsene e pontili in uso a privati, presenti presso le località rivierasche della Liguria; in particolare la disamina della documentazione acquisita, facilitata dal prezioso contributo fornito dalle banche dati in uso al corpo, ha permesso di accertare che delle 71 unità da diporto sottoposte a controllo (battenti bandiera estera) 60, per un valore complessivo pari a 18.517.234 euro, sono risultate completamente sconosciute al fisco.

Per quest'ultime l'omessa dichiarazione riferita agli ultimi cinque anni d'imposta comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ricomprese da un minimo del 3% a un massimo del 15% del valore storico del bene, per un importo complessivo pari a oltre 7 milioni e 400mila euro.