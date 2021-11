Ruba codici di accesso e fa sparire 1300 euro da un conto online

Due denunce da parte dei carabinieri di San Martino e Carignano, nel primo caso ai danni di una truffatrice online e nel secondo di un giovane minorenne che ha utilizzato un bancomat appartenente a una persona che lo aveva smarrito.

Nel primo caso, al termine di indagini, i militari hanno identificato e denunciato una 26enne di origini rumene e residente in Campania che era riuscita a rubare i codici di accesso di tre carte di pagamento, collegate a un conto online, appartenenti a una donna genovese. La truffatrice aveva poi effettuato transazioni non autorizzate per un importo totale di 1312 euro. La proprietaria delle carte si è resa conto degli ammanchi e si è rivolta alle forze dell'ordine, che sono riuscite a risalire alla truffatrice.

Nel secondo caso i carabinieri di Carignano hanno denunciato un minorenne originario del Marocco. Il giovane ha utilizzato presso un tabacchino del centro storico il bancomat di una cittadina italiana che poco prima aveva denunciato lo smarrimento presso il comando.