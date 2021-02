Truffa da un milione di euro a correntisti e banche: nove arresti

Dalle prime luci dell'alba è in corso un'operazione dei carabinieri: in manette nove truffatori, 30 i conti correnti bloccati

Dalle prime luci dell'alba è in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale genovese che stanno eseguendo tra Genova e Provincia le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di nove persone coinvolte in una maxi truffa a banche e correntisti con oltre un milione di euro sottratto illecitamente.

Le nove persone arrestate (tutte di origini straniere) sono ritenute responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso materiale, sostituzione di persona, riciclaggio, accesso abusivo a sistemi telematici e falsificazione di documenti di identificazione.

L'operazione, denominata "Wash Machine" è in corso stamattina e nelle prossime ore arriveranno maggiori dettagli e aggiornamenti. Sei delle nove persone coinvolte nella truffa sono state colpite da un ordine di custodia cautelare in carcere, mentre per le altre tre sono serviti i mandati di arresto europeo. A finire raggirati nella truffa ignari correntisti e istituti di credito per oltre un milione di euro, sono stati bloccati 30 conti correnti bancari e postali.