Auto estere vendute senza pagare l'Iva, due arresti e maxi sequestro

Società 'cartiere' intestate a prestanome e dislocate in Italia per commerciare automobili di provenienza estera a prezzi concorrenziali ed evadere l'Iva. Questa l'accusa che ha fatto scattare le ordinanze di misura cautelare, una in carcere e una agli arresti domiciliari, nei confronti dei due presunti responsabili della truffa. L'indagine, diretta dalla Procura, è stata svolta dalla Guardia di finanza e ha anche portato al sequestro di oltre 200mila euro di denaro e altri beni, ritenuti provento delle attività illecite poste in essere in seno a una società genovese operante nel settore del commercio degli autoveicoli.

"Un sofisticato meccanismo di frode" lo definiscono gli inquirenti. I Finanzieri del nucleo operativo metropolitano di Genova hanno accertato che fin dagli inizi dell’anno 2020 veniva simulato dall'autosalone l’acquisto diretto, da parte dei clienti finali, presso i rivenditori esteri, senza alcuna intermediazione. Per ottenere la prescritta immatricolazione da parte della Motorizzazione Civile, veniva prodotta e utilizzata documentazione contraffatta attestante il pagamento dell’Iva dovuta, di fatto mai assolta. Dal 2021 gli autori del raggiro, oltre all’ausilio delle 'cartiere' italiane, facevano figurare il transito dei veicoli, solo cartolarmente, attraverso la Repubblica di San Marino dove, fraudolentemente, veniva fatto risultare l’assolvimento dell’Iva. L’immatricolazione italiana veniva, quindi, ottenuta attraverso la presentazione di documentazione, riprodotta in maniera artificiosa, attestante l’assolvimento dell’imposta nel predetto Stato estero.

Determinante, per creare un falso credito Iva da utilizzare per rendere appetibile il prezzo di vendita delle vetture importate e massimizzarne i profitti, è stato il ruolo delle 'cartiere' italiane che hanno fatturato all’autosalone genovese le vetture provenienti dall’estero e importate secondo lo schema riportato in precedenza.