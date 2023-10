Documenti e assegni falsi per l'assicurazione auto: attenzione alla nuova truffa

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato un 35enne e un 60enne, originari di Napoli, che hanno tentato di truffare un'agenzia assicurativa di Rapallo. I due, con precedenti analoghi, sono accusati di 'falsità materiale', 'sostituzione di persona', 'truffa in concorso' e 'ricettazione'. Ma andiamo con ordine.

I due si sono presentati allo sportello dichiarando di voler stipulare delle polizze Rca per dei parenti residenti nel savonese. Hanno poi fornito all’operatrice di turno delle copie dei certificati di residenza dei futuri beneficiari insieme a copia dei documenti dei veicoli. Qualcosa, però non tornava. La discrepanza tra data di nascita e codice fiscale ha acceso una lampadina nella testa dell'impiegata, che ha ricordato i consigli dei carabinieri in occasione di un episodio analogo avvenuto l'anno precedente. Ha quindi immediatamente chiamato i militari.

In breve tempo una pattuglia del pronto intervento del 112 è arrivata sul posto, bloccando i due truffatori. Un rapido accertamento ha confermato che i documenti presentati erano stati falsificati, la città di residenza era stata infatti modificata per ottenere un prezzo più vantaggioso. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato tre assegni falsi (per un totale di 1.200 euro) con i quali i due avrebbero poi pagato le polizze. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare altri contratti assicurativi stipulati dai due in altre agenzie della zona. In contemporanea anche una campagna di sensibilizzazione dell'Arma verso il personale delle assicurazioni, per evitare che altre truffe vengano realizzate da altri malviventi che utilizzano questo modus operandi.