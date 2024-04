Truffa del finto incidente da 35mila euro: 84enne consegna i risparmi di una vita

Due uomini di 49 e 34 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Frosinone e portati in carcere dopo aver truffato un anziano di 84 anni a Sestri Levante, l'uomo gli aveva consegnato i risparmi di una vita, 30mila euro e preziosi del valore di 5mila, cadendo nel tranello del 'finto incidente'. I due, come spiegano i colleghi di FrosinoneToday, erano partiti da Napoli per raggiungere la Liguria poi, a truffa commessa, erano ripartiti per tornare a casa. Sono stati però intercettati dai militari durante un controllo nei pressi del casello di Pontecorvo dell'autostrada A1.

Vista la loro provenienza che non giustificava la presenza a quell’ora sul territorio, sono stati effettuati degli approfondimenti investigativi che hanno consentito di accertare che entrambi i controllati avevano verosimilmente perpetrato una truffa da 30mila euro ai danni di un anziano di Sestri Levante. Fondamentale, per il controllo, è risultata l'azione dei carabinieri liguri che, a seguito delle indagini fatte partire immediatamente dopo la denuncia dell’anziano, hanno ricostruito l’intera vicenda e, da un approfondito lavoro di analisi sui sistemi di videosorveglianza del loro territorio, sono riusciti a individuare la macchina con cui era stata commessa la truffa diramando, a livello nazionale, le ricerche della stessa. Proprio grazie all’immediata azione investigativa condotta dai carabinieri liguri, che si sono coordinati con tutte le compagnie territoriali in direzione sud (visto l’accento dei presunti truffatori), sono stati così intensificati i controlli.

I militari di Frosinone, dopo avere accertato che la vettura era proprio quella indicata dall’Arma di Sestri, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare trovando, sotto i sedili dell’auto, la somma di 30mila euro e monili in oro per un valore di circa 5mila euro, provento della truffa realizzata in mattinata con il solito modus operandi del 'finto incidente'. Una telefonata presso l’abitazione della vittima raccontando che un proprio familiare rischia l'arresto e ha bisogno di soldi dopo aver causato un incidente stradale, poi qualcuno bussa alla porta e si fa consegnare denaro o preziosi. L'anziano di Sestri Levante era caduto nel tranello e i malviventi si erano poi dileguati. Una volta resosi conto del raggiro aveva chiamato le forze dell'ordine raccontando di aver elargito tutto quello di cui disponeva, i risparmi di una vita. La somma è stata recuperata e restituita all'uomo.

