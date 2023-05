Sedotto e derubato: l'orologio sparisce in un abbraccio

Una donna sconosciuta che si avvicina, due parole scambiate con un anziano e l’orologio d’oro di lui, del valore di 3 mila euro oltre a quello affettivo, che sparisce in un abbraccio.

Questo in sintesi è l’episodio avvenuto ieri, mercoledì 18 maggio, all'ora di pranzo in via Fausto Beretta.

Sono circa le 13 quando, come tante altre volte, un ottantenne di Albaro ritorna a casa dopo una passeggiata. È a questo punto che l’anziano viene avvicinato da una giovane donna che gli parla, lo abbraccia e se ne va. Pochi secondi e l’ottantenne si rende conto di essere stato derubato dell’orologio e chiama il 112 denunciando l'accaduto.

Da qui partono le verifiche in zona che per ora non hanno portato a risultati. Raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire alla truffatrice probabilmente scappata a bordo di un'auto guidata da un complice. È la seconda truffa ai danni di anziani in pochi giorni, ieri il nucleo operativo dei carabinieri ha arrestato un 30 enne italiano che con la tecnica della finta telefonata ha portato via ad un'anziana 1.650 euro in contanti più gioielli dicendole che doveva pagare una cauzione per il figlio.