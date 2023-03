Rapine in casa con spray al peperoncino, due arresti

Spruzzavano di nascosto spray al peperoncino in casa di anziani facendogli credere che all'interno dell'appartamento ci fosse una perdita che provocava cattivo odore e avrebbe rovinato gli ori e i preziosi.

Due truffatori di 36 e 41 anni, italiani di origini sinti, residenti a Genova e Torino sono stati arrestati ieri dalla Squadra mobile di Genova, in collaborazione con quella di Savona.



I due, secondo quanto è emerso, erano criminali pluripregiudicati ed esperti truffatori. I poliziotti li hanno seguiti ieri, lunedì 27 marzo, durante l'ultima serie di colpi che la coppia ha cercato di mettere a segno tra Celle ligure e Varazze.

Sempre uguale il modus operandi: si fingevano operai comunali, in questo caso dell'Acquedotto, e con tanto di pettorina entravano in casa di anziani allarmandoli su un presunto guasto, rilevato da un loro macchinario, per cui era necessario radunare e consegnare tutti i metalli di casa per portarli in un luogo sicuro dove non si sarebbero danneggiati. Le vittime di ieri, però, non sono cascate nel tranello e hanno chiamato dei parenti in soccorso. I criminali, rendendosene conto, si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter con targa clonata e a folle velocità hanno raggiunto il centro. Ad attenderli al posteggio gli agenti della Squadra mobile che oltre a catturarli hanno sequestrato il finto macchinario utilizzato per rilevare la perdita, lo spray al peperoncino e una serie di targhe clonate messe su scooter utilizzati per darsi alla macchia.