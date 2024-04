"Papà ho perso il telefono, mi servono mille euro", anziano truffato

Attenzione alle truffe. Un uomo di 79 anni ha ricevuto un messaggio sullo smartphone; uno sconosciuto sosteneva di essere il figlio che aveva smarrito il telefono e aveva bisogno di soldi per comprarne uno nuovo.

L'anziano è caduto nel tranello e si è presentato in una tabaccheria di piazzale Parenzo per fare una ricarica su una carta prepagata indicata nel messaggio, 990 euro. Subito dopo ha ricevuto un secondo messaggio in cui il truffatore chiedeva altri 850 euro, il tabaccaio si è quindi insospettito, non ha fatto la seconda ricarica e ha bloccato l'anziano, spiegandogli che era molto probabile si trattasse di una truffa. Ha quindi chiamato la polizia che ha avviato le indagini per risalire al truffatore.

Nelle ultime ore a Genova c'è stato un altro episodio di truffa ad anziani, con l'ormai consueta tecnica del 'finto incidente', decisivo l'intervento della badante che ha evitato che una donna di 83 anni cadesse nel tranello.

