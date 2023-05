'Finto giudice' truffa anziana e le porta via 1.650 euro più gioielli, arrestato dai carabinieri

"Suo figlio ha provocato un incidente, deve pagare subito la cauzione". Con questo espediente un 30enne italiano truffava le sue vittime, per lo più anziani soli e spaventati dalle chiamate di un finto giudice che gli comunicava quanto successo ai propri cari.

A seguito di telefonate arrivate ai carabinieri su diversi tentativi truffe, le pattuglie specializziate del nucleo investigativo dei carabinieri hanno iniziato un'attività d'indagine in borghese. I militari hanno individuato il possibile truffatore a Voltri e lo hanno seguito. L’uomo è stato visto entrare in un condominio dove una signora di 83 anni gli consegnava un pacco.

A quel punto i militari sono intervenuti bloccando l’uomo è trovandolo in possesso di 1.650 euro in contanti più gioielli in oro. L’anziana era stata chiamata da un fantomatico giudice che l'avvisava che il figlio era responsabile di un incidente stradale per cui doveva immediatamente pagare una cauzione.