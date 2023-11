Anziana consegna bancomat e pin, arrestato truffatore minorenne

La truffa risale al primo di settembre quando un’anziana residente a Chiavari riceve una telefonata allarmante: "Sono un maresciallo dei carabinieri, suo figlio ha provocato un grave incidente ed è trattenuto in carcere; per farlo uscire bisogna pagare una cauzione”.

La donna finisce nel panico e raccoglie tutto quello che ha: soldi e gioielli per un valore di diverse decine di migliaia di euro e consegna pure il bancomat con il pin. A ritirare il bottino si presenta un ragazzo di 17 anni che, dopo essere passato a ritirare i soldi in diversi bancomat, va in stazione e sale su un treno per la Campania.



I poliziotti lo hanno arrestato a Caserta proprio grazie a un’immagine del suo volto catturata dal sistema di video sorveglianza di un istituto bancario. Gli agenti hanno scoperto che è un corriere con il compito di girare l’Italia e ritirare i soldi delle truffe organizzate da un gruppo criminali di cui finora, però, il giovane non ha voluto fare nomi degli appartenenti.