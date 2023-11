Truffa anziana a Genova e scappa, trovato con oro e contanti in autostrada

Un truffatore di anziani attivo a Genova è stato arrestato dalla Polizia a Cassino, in provincia di Frosinone. Sull'autostrada A1 gli agenti della sottosezione polizia stradale hanno fermato per un controllo un'automobile Fiat 500X.

L'auto è stata perquisita e i poliziotti hanno trovato, nascosto sotto lo sportello anteriore sinistro, un piccolo astuccio contenente monili in oro. Anche l'uomo alla guida è stato controllato, in tasca aveva 1.680 euro in contanti.

Sono stati quindi svolti altri accertamenti e sono stati contattati i carabinieri di Genova che hanno confermato che si trattava del bottino di una truffa a un'anziana genovese.Secondo quanto ricostruito l'uomo aveva rubato monili e denaro spacciandosi per il figlio della donna, una modalità di truffa che ha preso campo negli ultimi tempi tra i malviventi. L'anziana si era poi accorta del raggiro e aveva chiamato le forze dell'ordine. L'uomo fermato è stato identificato dalla vittima ed è finito agli arresti domiciliari.