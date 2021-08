Compra amplificatore su internet, ci rimette 1.500 euro

Nella mattinata di giovedì 5 agosto 2021 i carabinieri della stazione di San Martino hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 27enne pregiudicato pugliese, autore di una truffa online ai danni di un 60enne genovese.

Le indagini sulla vicenda, avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, hanno chiarito che il pregiudicato, dopo aver posto fittiziamente in vendita su un sito internet specializzato un amplificatore in realtà inesistente, era riuscito a trarre in inganno l'acquirente, facendosi accreditare mediante un bonifico l'importo di 1.500 euro.