Finto agente immobiliare propone affitto, intasca caparra e sparisce

Un genovese di 57 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Quarto per aver cercato di truffare un coetaneo di Torriglia fingendosi un agente immobiliare.

L'uomo aveva pubblicato un annuncio su un sito internet specializzato mettendo un appartamento in affitto. Dopo aver intavolato una trattativa con il 57enne di Torriglia che aveva risposto all'inserzione è riuscito a farsi consegnare una caparra di 600 euro. Il truffatore, con artifizi e raggiri vari, era anche riuscito a mostrare l'alloggio al potenziale inquilino prima di sparire nel nulla.

Ieri, venerdì 5 marzo 2021, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del finto agente immobiliare, noto per i suoi precedenti alcuni anche per reati simili, e lo hanno denunciato a piede libero per truffa.