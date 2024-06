Trentaquattrenne trovato morto, si indaga sulle cause

È giallo sulla morte di un uomo di 34 anni, J.D. avvenuta nella tarda serata di ieri in via La Spezia, a Sampierdarena. Come riporta Il Secolo XIX, il trentaquattrenne, originario dell'Ecuador, sarebbe precipitato nel cortile interno di una palazzina, da una via sovrastante. Le indagini di procura e carabinieri sono in corso.

Per il momento non si esclude nessuna ipotesi. Sul luogo del decesso sono stati trovati una scarpa e un cappellino, presumibilmente appartenuti al trentenne, distanti però alcuni metri dal corpo.