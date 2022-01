Carcere di Marassi, trovato un cellulare nascosto in un paio di mutande

Nella tarda serata di venerdì, al terzo piano della sesta sezione della Casa Circondariale di Genova Marassi (piano tra l’altro che detiene il circuito penitenziario dell’alta sicurezza) durante una perquisizione straordinaria e? stato rinvenuto un cellulare: a diffondere la notizia, l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

Il telefonino, di marca Unihertz modello Jelly Pro munito di sim card, era nascosto all’interno di un paio di mutande.

I detenuti che occupano la camera in cui e? stato ritrovato l'oggetto, due italiani entrambi reclusi per articoli 416 bis del codice penale (quindi in prigione per attivita? illecite legate all’associazione di stampo mafioso) ne hanno negato la proprieta? e l’esistenza anche davanti ai fatti.

Dichiara il segretario regionale dell'Osapp, Rocco Roberto Meli: "Da tempo denunciamo presso il carcere di Marassi episodi simili, ma ancora ad oggi la polizia penitenziaria non e? stata dotata di mezzi all’avanguardia per contrastare consimili comportamenti illeciti nei confronti dell’amministrazione e della comunita?. Si fa altresi? presente che la popolazione detenuta ospitata e? ben oltre la soglia prevista, rendendo la gestione dei ristretti molto gravosa per l’organico di poliziotti presenti e che quindi, contrastare questi fenomeni risulta sempre piu? difficile. Un plauso ai colleghi, che come sempre, nonostante tutte le difficolta? legate alle carenze di organico e alla carenza di dispositivi idonei, sopratutto in questo particolare periodo storico, in cui una cospicua parte di poliziotti penitenziari e? a casa contagiata dal covid-19 (quasi cinquanta agenti, ndr), sono riusciti, nonostante anche i turni massacranti per chi e? in servizio, a tenere alta la soglia di attenzione, contrastando tali attivita?, divenute tra l’altro illegali da non molto tempo, da quando finalmente il legislatore ne ha varato un'apposita normativa che comportera? finalmente per i responsabili un aggravio della pena gia? comminatagli. Questi sono risultati davvero soddisfacenti per l’amministrazione penitenziaria".