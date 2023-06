Troppe multe in città? Gambino: "C'è stato incremento perché la gente viola il codice della strada"

Troppe multe a Genova (cioè, tra le righe, troppa poca tolleranza)? È la domanda che ha posto Nicholas Gandolfo, Italia al Centro, in consiglio comunale, sulla base di una denuncia di Assoutenti. L'associazione sottolinea come - con oltre 10,7 milioni di incassi nel 2022 - Genova sia al terzo posto tra le grandi città italiane per proventi degli autovelox.

"La tarazione dei velox è un aspetto importante - dice Gandolfo - non è semplice perché bisogna garantire la sicurezza ma in alcuni casi la tarazione è bassa e scatta una sanzione automatica che però non porta alla diminuzione degli incidenti stradali. Saremo sempre a favore di tutto ciò che viene fatto per la sicurezza stradale, ma gli eccessi non vanno bene".

"Mi verrebbe da dare una risposta banale - è la risposta dell'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - c'è stato un incremento di sanzioni perché la gente viola il codice della strada. Se la polizia locale lo accerta, deve sanzionare, punto. Non esiste un livello per cui si può evitare di controllare o sanzionare. Il nostro obiettivo è la sicurezza stradale e uno degli strumenti è la multa".

C'è però il fatto che Genova è sul podio per i proventi degli autovelox, complice soprattutto la situazione di corso Europa che ha visto decuplicare le sanzioni per eccesso di velocità. Ma queste stesse multe, spiega Gambino, hanno visto ultimamente un'importante diminuzione: "Questo anche perché in corso Europa, dove c'erano diversi limiti, ora è tutto uniformato a 60 km/h. La nuova impostazione ha portato maggiore chiarezza con un abbattimento delle multe dell'80% in quella zona rispetto all'anno scorso. In città adesso siamo a un terzo delle sanzioni rispetto al 2022, ma questo non deve farci abbassare la guardia. Evidentemente comunque c'è maggiore attenzione da parte dei conducenti, abbiamo avuto una diminuzione degli incidenti mortali sulla strada e non ci sono situazioni di criticità. C'è stato un decremento dei decessi del 50% dal 2017 a oggi. Nei primi 5 mesi del 2023 siamo a sei decessi. Chiaramente finché ci sono violazioni del codice della strada dobbiamo agire con le sanzioni perché si mette in pericolo la sicurezza delle persone, pensiamo agli ultimi due incidenti solo di oggi, con un frontale tra auto e bici e uno tra bus e auto. Dobbiamo smetterla però anche di pensare che il Comune 'faccia cassa' con le multe, è una questione di sicurezza".