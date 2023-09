VIDEO | Il maltempo si avvicina: tromba marina a Voltri

Attimi di paura a Voltri, nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre, per una tromba marina che si è avvicinata alla costa. Per fortuna, al momento non sono segnalati danni.

Si avvicina il maltempo che colpirà la nostra regione in serata: Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali su tutta la regione, emanata da Arpal e in vigore dalle 22 di oggi, mercoledì 20 settembre, alle 15 di domani, giovedì 21 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video inviato alla nostra redazione via Whatsapp

Nelle prossime ore, la Liguria sarà interessata da due passaggi perturbati intensi. Una prima perturbazione, in arrivo dalle Baleari, porterà sulla nostra regione un aumento dell’instabilità tra la sera e la notte di oggi, mercoledì 20 settembre, con possibili rovesci o temporali e associata a forti colpi di vento.

Giovedì permane un contesto instabile, con una possibile e temporanea attenuazione dei fenomeni in giornata. Dalla sera, l’arrivo di una nuova perturbazione porterà sulla Liguria di nuovo piogge e temporali anche forti, che potranno prolungarsi fino a venerdì. Lo scenario necessiterà di essere seguito e aggiornato nelle prossime ore.

Qui le previsioni meteo