Spuntano i colori rossoblu su scalinata Tripoli

Appena ripulita torre Gropallo a Nervi, ecco che spuntano di nuovo i colori rossoblu questa volta sulla scalinata di via Tripoli a San Fruttuoso.

Ingnoti, ancora una volta, i pennellatori e diviso il parere del quartiere in particolare tra chi considera il gesto un atto di vandalismo e chi lo preferisce al grigio precedente del cemento.

In generale, una bravata che, negli ultimi mesi anche a campionato fermo, abbiamo visto già in altre zone della città, con le due tifoserie di Genoa e Samp impegnate in una battaglia a suon di vernici su muri e scalinate in giro per la città.