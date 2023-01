Tricapodanno, si indaga per codice dell'appalto violato

Il Capodanno a Genova è stato diviso in tre. Non solo nelle giornate di eventi ma anche nelle spese. E, secondo la procura, questa tripartizione economica sarebbe servita per coprire i costi delle attività legate ai festeggiamenti, rimanendo al di sotto della soglia di legge di 139mila euro ed evitare così la gara d'appalto. Il governo nel 2021 ha alzato il tetto - prima di 40mila euro - per snellire e accelerare le procedure legate al Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Due i blitz, in poco meno di quarantotto ore, nella sede del Comune di Genova e all’interno della ragioneria comunale per recuperare decine di documenti tra atti dirigenziali, impegni e allegati vari legati all'erogazione dei fondi destinati alla festa. Gli incartamenti sono ora sulla scrivania del sostituto procuratore Walter Cotugno che fa parte del pool di magistrati, coordinati dall'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione. L'indagine dai carabinieri è passata al nucleo di polizia economica e finanziaria della guardia di finanza che cercherà di capire, insieme al pm, se nell'assegnazione dei fondi siano stati o meno compiuti illeciti.

C'è una determina in particolare finita nel mirino degli investigatori che indagano sulle forniture e i servizi, si tratta dell'assegnazione di 109.360 euro più Iva per un totale di 133.419,29 euro a Genetiko Communication, una società con sede in Puglia legata a Radionorba, emittente della galassia Mediaset, alla quale il Comune ha commissionato il "supporto organizzativo" per la serata dal 31 dicembre.

In procura vogliono capire come mai sia stata scelta proprio la Genetiko Communication e se questa procedura possa essere applicata anche a una campagna di comunicazione o a una festa. Ma sono anche altre le determine del Comune finite sul tavolo del sostituto procuratore Walter Cotugno che fa parte del pool di magistrati che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione coordinato dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Tra queste quella da 166 mila euro (iva inclusa) assegnata a Publitalia 80, società concessionaria del Gruppo Mediaset, e quella da 148 mila euro (iva inclusa) alla Duemila Grandi Eventi. In totale, per i tre giorni di festeggiamenti, il Comune ha investito circa 500 mila euro, perché oltre ai tre affidamenti descritti ce ne sono altri sotto la soglia di 40 mila euro, cifra che non prevede bandi di gara per la spesa di soldi pubblici.