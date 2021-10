Affidamento servizi sociali Marta Vincenzi: i giudici si riservano

Nel giugno 2020 la Corte d’Appello di Genova aveva accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dall’ex sindaca Marta Vincenzi.

Con questa decisione i giudici di secondo grado chiudevano il procedimento che aveva visto imputata l’ex sindaca per i fatti relativi all’alluvione del 2011, in cui persero la vita sei persone.

I legali della Vincenzi si sono in seguito rivolti al Tribunale di Sorveglianza, competente a decidere sulla fase esecutiva della pena, per chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali. In esito all’udienza celebrata giovedì 30 settembre i magistrati si sono però riservati sulla decisione dell’istanza.

Un altro slittamento, dopo che nella precedente udienza, un giudice del collegio si era astenuto per un possibile conflitto di interessi e l'udienza era stata fissata per una nuova data.