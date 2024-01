Enorme discarica abusiva nel prato: caccia agli incivili

Pannelli, sacchi di calcestruzzo, reti di plastica. Un enorme discarica abusiva è apparsa nella notte a Trensasco, frazione di Sant'Olcese, in Valbisagno.

Probabilmente i resti di un cantiere edile che invece di essere regolarmente smaltito sono stati scaricati in natura.

Gli incivili hanno usato un autocarro e per scaricare hanno scelto una via vicina al sentiero per forte Diamande frequentato da moltissimi genovesi nel weekend e nei festivi.

E sull'abbandono hanno iniziato subito a indagare gli agenti della polizia locale.

Grazie all’analisi delle immagini di video sorveglianza del comune di Sant'Olcese, sarà possibile risalire alla ditta.

Per i responsabili potrà, dunque, scattare una denuncia per il reato di abbandono di rifiuti ai sensi del testo unico dell’ambiente, che prevede, oltre al differimento all’autorità giudiziaria, una multa da mille a 10mila euro e il pagamento delle spese di ripristino.