Persona investita da un treno: circolazione ferroviaria interrotta

Una persona è stata investita da un treno alla stazione di Loano. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio alle 17, il treno è il regionale 3157 che percorrere la linea Ventimiglia-Genova. Il convoglio era in partenza dalla stazione in direzione Genova.

La persona investita non è morta, ma è grave. Sul posto il 118, la Croce Rossa di Loano, i vigili del fuoco e il personale RFI.

La Circolazione sulla linea è attualmente sospesa per l’intervento dei sanitari, autorità competenti e tecnici.

I disagi per i viaggiatori in Liguria erano cominciati già in tarda mattinata, quando un guasto alle infrastrutture aveva causato ritardi e cancellazioni dei treni sul nodo di Genova. La situazione stava lentamente tornando alla normalità, prima dell'investimento del pomeriggio.